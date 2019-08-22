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Facebook удалила более 200 аккаунтов из Мьянмы

Речь идет о страницах, "используемых для манипуляции" общественным мнением, пояснили в компании

ТАСС, 22 августа. Американская компания Facebook сообщила, что в среду удалила из одноименной соцсети 211 страниц и учетных записей, "используемых для манипуляции" общественным мнением в Мьянме.

"Сегодня мы удалили множество учетных записей и страниц, участвующих в скоординированной неаутентичной деятельности в Мьянме, - говорится в сообщении в официальном аккаунте соцсети. - Мы постоянно работаем над обнаружением и прекращением такого типа активности, потому что мы не хотим, чтобы наши сервисы использовались для манипулирования людьми".

Отмечается, что Facebook удалила "89 учетных записей, 107 страниц и 15 групп в Facebook, а также пять аккаунтов в Instagram. На эти страницы были подписаны сотни тысяч пользователей. Там публиковались федеральные и местные новости, криминальная сводка, а также новости об этнических взаимоотношениях и армии.

"Несмотря на то, что владельцы этих аккаунтов пытались скрыть свою личность, нам удалось выяснить, что некоторые страницы в социальной сети были связаны с представителями армии Мьянмы", - сообщается в блоге.

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Мьянма
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