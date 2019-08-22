Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представлен к ордену Мужества и медали Нестерова

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Авиакомпания (АК) "Ангара" (входит в иркутский холдинг "Истлэнд") направила документы о представлении к ордену Мужества и медали Нестерова членов экипажа Ан-24, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на авиакомпанию "Ангара".

19 августа вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением наградить бортпроводницу Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы. Авиакомпания ранее также сообщала о планах ходатайствовать о награждении экипажа, не уточняя о каких наградах идет речь.

"За проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам: погибшие Владимир Коломин (командир) и Олег Барданов (бортмеханик) представлены к Ордену Мужества, Сергей Сазонов (второй пилот) и Елена Лапуцкая - к медали Нестерова", - сообщили в правительстве.

Как уточнили в пресс-службе, "второй пилот не смог эвакуировать командира и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине и находились без движений, он покинул самолет через передний аварийный люк".

По данным властей Бурятии, АК "Ангара" направила документы о представлении экипажа к госнаградам еще 3 июля, и "на данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО)". По этому поводу ТАСС направил запрос в полпредство СФО.

Утром 27 июня самолет авиакомпании "Ангара" Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Два члена экипажа погибли на месте, за помощью к медикам обратились более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет и бортпроводник Лапуцкая были госпитализированы с различными травмами.