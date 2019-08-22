Эксперт: уроки по киберспорту в школах могут стать профилактикой игровой зависимости

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Факультативы по киберспорту в школах могут научить подростков более осознанно относиться к играм, а также поспособствовать профилактике игровой зависимости среди молодежи. Такое мнение ТАСС в четверг выразила доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева.

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Ранее Институт развития интернета направил письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС, на имя главы Минпросвещения РФ Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту. Эксперты уверены, что такая практика поможет создать здоровую культуру потребления игрового контента у детей, а также привить им интерес к образовательному процессу.

"Если детям будет разъясняться, что полезного можно получить [из игры], они более осознано будут играть. Не только сам процесс игры будет для них интересен, они будут осознано тренировать свои навыки. Я думаю, что это может быть профилактикой зависимости", - сказала Дозорцева.

По ее словам, одним из правил проведения подобных факультативов должно стать точное определение времени, которое стоит отводить играм, для отсутствия негативных последствий. Подобные факультативы также могут помочь объяснить подросткам позитивные и отрицательные стороны игр. "Если этот процесс происходит стихийно, то почему не использовать его для каких-то педагогических целей", - добавила психолог.

Согласно тексту письма, Институт развития интернета предлагает вести уроки по таким играм, как футбольные симуляторы (FIFA 19) и многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft и другие). В институте предполагают, что во время факультативов дети научатся не только получать пользу из игры, но правильно делать разминку глаз, динамические паузы, научатся обсуждать командную стратегию и заниматься эффективным тайм-менеджментом.