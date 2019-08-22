Крым отметил День флага танцевальным флешмобом и автопробегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Российский флаг длиной 28 м и шириной 16 м, привезенный через год после воссоединения Крыма с РФ, развернули на главной площади Симферополя в День Государственного флага РФ. Более 100 человек приняли участие в танцевальном флешмобе, здесь же начался автопробег по центральным улицам столицы республики.

"Крымчане гордятся тем, что в 2014 году они воссоединились со своей исторической родиной, с Россией. Сегодня мероприятия только начинаются с большого празднования на площади Ленина", - сказал журналистам министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Он добавил, что в полдень в Ялте состоится водружение флага России на вершину горы Ай-Петри. По словам министра, в течение дня на улицах городов республики планируют раздать 300 тыс. ленточек цветов российского флага. В нескольких муниципалитетах региона подготовили театрализованные и концертные программы.

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День Государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации".