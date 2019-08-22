НАЛЬЧИК, 22 августа. /ТАСС/. Берега рек очистят от мусора во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии (КБР) с 23 августа по 15 сентября. Акция пройдет в рамках экологического марафона "Чистые берега Кавказа", сообщил в четверг ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

"Сейчас разрабатываем план-программу по акции "Вода России" по большинству рек республики будем проводить субботники, вычищать береговую линию, водоохранную зону. Мероприятия Минприроды будет проводить совместно с муниципалитетами, общественными, экологическими, молодежными организациями, желающих много. С 23 августа по 15 сентября планируем очистить десятки километров берегов большинства рек республики, на сегодняшний день есть четкий план по семи из них, а это более 20 км", - сказал Шаваев.

Марафон пройдет в рамках Всероссийской экологической акции "Вода России". Акция "Вода России" проходит в 45 регионах страны в рамках национального проекта "Экология", одной из целей которого является сохранение уникальных водных объектов. Ожидается, что к концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.