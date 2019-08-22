МВД записало видео с участием детей сотрудников ведомства ко Дню российского флага

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дети сотрудников МВД РФ приняли участие в съемке видеоролика, ответив на вопросы о России. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, видео приурочено к празднованию Дня государственного флага.

"В честь праздника МВД РФ подготовило видеоролик, героями которого стали дети сотрудников разных подразделений ведомства. Ребята ответили на несколько простых вопросов о нашей стране, поделились своими мыслями о том, на кого похожа Россия, какие люди в ней проживают и что означают цвета российского флага. Видео получилось трогательным и искренним", - сказала она.

В России 22 августа отмечается День государственного флага. Создателем российского триколора считается император Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В СССР более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О государственном флаге Российской Федерации".