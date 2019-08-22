Сербский актер Милошу Биковичу заявил, что ему запретили въезд на Украину

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Украина запретила российско-сербскому актеру Милошу Биковичу въезд на свою территорию в связи с "угрозой безопасности". Об этом актер сообщил в четверг в своем Twitter.

"Мне запрещен въезд на Украину. Думаю, что я играю иногда лучше, иногда хуже, но не так, чтобы угрожать безопасности нации. "Угроза национальной безопасности", ребята, вы - чемпионы", - написал актер.

В комментарии газете Blic артист сообщил, что его рассмешил подобный запрет: "Это со мной случилось в первый раз, надеюсь, и в последний. Я посмеялся - как еще реагировать на что-то подобное? Должен признать, что у меня нет большого желания ехать туда, хотя я был в этой стране несколько раз".

Милош Бикович известен российскому зрителю по фильмам "Лед", "Духлесс-2", "Солнечный удар", сериалу "Отель "Элеон" и другим лентам. В последнее время он пробует себя в новом качестве. Актер намерен продюсировать новый фильм о Николе Тесле. Предполагается, что роль Теслы тоже исполнит Бикович.

Ранее, 4 ноября 2018 года, в Кремле президент России Владимир Путин вручил Биковичу медаль Пушкина, которой награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.