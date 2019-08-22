Власти Липецкой области поддержат районные фестивали, посвященные теме благоустройства

ЛИПЕЦК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области будут поддерживать проведение в городах и районах фестивалей, посвященных вопросам благоустройства территорий. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областной администрации со ссылкой на врио главы администрации региона Игоря Артамонова, поприветствовавшего участников фестиваля цветов в городе Чаплыгин Липецкой области.

"Такие фестивали объединяют людей и способствуют развитию благоустройства в сельской местности, это хороший пример для других районов, подобных мероприятий в регионе должно быть больше", - сказал он. По словам Артамонова, такие фестивали подтверждают заботу людей о своей малой родине и стремление сделать ее лучше и комфортнее для проживания. Кроме того, врио главы региона уверен, что идеи, касающиеся благоустройства, воплощенные в рамках фестиваля в Чаплыгине, обязательно будут тиражированы в других населенных пунктах.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что в фестивале цветов в Чаплыгине приняли участие несколько тысяч человек, превратившие территорию местного стадиона "Авангард" в оранжерею. Здесь же состоялось костюмированное шествие, в котором приняли участие школьники и воспитанники детских садов, прошли мастер-классы по формированию букетов из живых цветов, бумаги и текстиля. Гостей праздника учили плести венки и создавать цветочные композиции.

Мероприятие проходит в городе с 2016 года. Фестиваль дважды становился лауреатом национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards". Также в рамках мероприятия были подведены итоги конкурса по благоустройству, в котором около 800 жителей Чаплыгинского района стали победителями в номинации "Самая благоустроенная территория индивидуального жилого дома" и еще 11 - в номинации "Лучшая дворовая территория многоквартирного дома".