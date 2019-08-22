В Карелии создали Арктический региональных медицинский кластер на базе четырех больниц

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 августа. /ТАСС/. Арктический медицинский кластер создали на базе четырех больниц, расположенных в районах Карелии, вошедших в Арктическую зону России, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.

"Северный (Арктический) региональный медицинский кластер представляет собой группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга медицинских организаций: Кемской, Беломорской и Лоухской центральных районных больниц (ЦРБ) и Узловой больницы на станции Кемь ОАО "Российские железные дороги", - говорится в сообщении.

Объединенная медицинская организация, по прогнозам властей Карелии, позволит снизить смертность среди жителей арктических районов республики. Благодаря взаимопомощи врачей больниц, а также расширенной технической базе кластер сможет оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам, избавив их от необходимости выезжать на консультации и лечение за сотни километров в Петрозаводск.

Обновление медицинского оборудования в центральных районных больницах, вошедших в Арктический кластер, продолжается в рамках национального проекта "Здравоохранения". В 2019 году для первичного сосудистого центра при Беломорской ЦРБ закупили новый компьютерный томограф. В 2020 году поликлиника при Кемской районной больнице переедет в отремонтированное помещение, а также получит современное оборудование.

Создание Арктического кластера приведет к серьезной модернизации Беломорской ЦРБ: обновится оборудование в хирургическом отделении, в перспективе создадут травматологический центр, центр амбулаторной онкологического помощи, а также центр общественного здоровья жителей субарктического региона.

В Минздраве уточнили, что в настоящий момент рассматривается вопрос о строительстве площадок для приема вертолетов санитарной авиации в Кеми и Лоухи, а также пункта постоянного круглосуточного базирования вертолетов в Беломорске.