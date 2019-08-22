Юные жители СКФО получили паспорта в День флага РФ в рамках акции "Мы - граждане России"

СТАВРОПОЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Ребята из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили паспорта в День Государственного флага РФ из рук полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова.

"Сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации вручил первые паспорта юным гражданам нашей страны в рамках Всероссийской акции "Мы - граждане России!". Ребята прибыли в окружной центр из всех субъектов СКФО. Права получить первый взрослый документ в день большого государственного праздника они добились успехами в учебе, добрыми делами и активным участием в общественной жизни", - написал Матовников Об этом на своей странице в Instagram.

Он пожелал ребятам быть достойными гражданами своей страны. "У ребят разные увлечения - это и плавание, и тхэквондо, и рисование, и танцы. Посоветовал им быть в жизни активными, вести за собой своих товарищей, хорошо учиться. И рассказал, что наряду с молодежным форумом "Машук" в округе на территории Кабардино-Балкарии будет организована подобная площадка для подростков от 14 до 18 лет с интересной и познавательной программой.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В этом году "Машук" проходит с 9 по 30 августа.

22 августа отмечается День Государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага.