Медведев осмотрел площадку для проведения чемпионата WorldSkills

Выставочный центр "Казань-Экспо" стал крупнейшим в Поволжье. Он расположен рядом с Международным аэропортом Казань. В удобстве такого логистического решения глава правительства убедился лично, пройдя по крытой галерее, соединяющей здание казанского аэропорта и один из павильонов. Такая импровизированная прогулка заняла несколько минут. По дороге глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал Медведеву об особенностях нового выставочного пространства.

В целом экспоцентр состоит из трех кластеров общей площадью свыше 140 тыс. кв. м, а также из ряда тентовых сооружений площадью более 54 тыс. кв. м. Комплекс включает соревновательную зону, выставочные павильоны, галерею, конгресс-холл на 3 тыс. посадочных мест, более 30 многофункциональных залов, VIP-зону, зоны отдыха и питания, культурный парк WorldSkills для ознакомления с культурным многообразием народов мира, традиционными ремеслами и обычаями. На объекте также запланированы помещения под молельные комнаты четырех религиозных конфессий, а также под детскую комнату и комнату матери и ребенка.

Стенд Росатома

В рамках 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 в выставочном центре "Казань-Экспо" госкорпорация "Росатом" организует специальное образовательное пространство TeenPower, построенное по принципу "создано подростками для подростков".

По дороге премьер-министр остановился у стенда молодежной команды Росатома. Глава корпорации Алексей Лихачев рассказал, что было решено сконцентрировать усилия на подготовке совсем юных ребят, которые впоследствии смогут войти в сборную России чемпионата по профессиональному мастерству. "Это ребята, которые составят команду завтрашнего дня", - заметил Лихачев. "Мы поступили хитро: предоставили им помещение, они сами его реконструировали и по форме, и по содержанию. То есть это команда, действительно, придумала то, что есть здесь, - сказал Лихачев, указывая на черный электронный стенд, который светился оранжевым и синим неоном. - Это не совсем в стилистике Росатома, мягко сказано, и без нашей корпоративной символики, но это ребята придумали, им нравится, а значит нравится нам".

Медведев поприветствовал молодежь, поинтересовавшись, готовы ли участники морально к будущим соревнованиям. "Максимальных успехов, потому что вы представляете нашу страну, хотя вы такие молодые, и у вас еще все впереди", - пожелал глава правительства.

Одна из участниц команды рассказала премьеру, что они создавали свой стенд для таких же как и они подростков. "Если бы не наша чудо-команда, состоящая из 900 подростков, из разных городов России, ничего бы этого не было", - рассказала девушка, отметив, что здесь ребята снимают кино, делятся жизненным опытом и помогают друг другу.

Команда была одета в фирменные черные футболки стилистки придуманного ими стенда, что не укрылось от глаз премьера. "Хорошая у вас футболка: "Мои мысли опережают свет", - прочитал слоган Медведев. - Хуже, когда мои действия опережают мысли, вот этого нежелательно". Ребята рассмеялись и заметили, что вообще-то их слоган звучит так: "Делюсь своей энергией".

Подарок для премьера

"Мы знаем, что у вас, мягко говоря, непростая работа. Мы тоже хотим поделиться с вами нашей энергией и подарить вам этого замечательного рыжего кота, это талисман команды", - сказала девушка, протягивая игрушку Медведеву. "Будем заряжаться", - с улыбкой заметил он. По традиции ребята попросили Медведева сделать с ними селфи. Он с радостью согласился, заметив, что "есть уже зарядное устройство" и помахал плюшевым котом в камеру.

Представитель дирекции WorldSkills Азар Кадыров коротко проинформировал главу правительства о самих соревнованиях, количестве участников.

Отдельно Медведеву продемонстрировали площадку компетенций блока "Производство и инженерные технологии".

Соревнования фрезеровщиков

Далее Медведев заглянул в соревновательную зону, где подошел к участку, на котором соревновались фрезеровщики из разных стран, в том числе из России. Организаторы рассказали премьеру про конкурсное задание: из необработанного металлического цилиндра на станке необходимо выточить сложную высокотехнологичную деталь, причем, с каждым годом задание усложняется.

Участники соревнуются за фрезерными пятикоординатными станками немецкой фирмы, производство которых в настоящее время осуществляется в России.

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