В Минобрнауки Ингушетии считают, что мобильные надо выключать на время занятий в школе

МАГАС, 22 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Ингушетии поддерживает инициативу Минпросвещения РФ об ограничении использования мобильных устройств в школах, сообщила ТАСС в четверг и. о. министра Пятимат Угурчиева. По ее мнению, мобильные телефоны должны быть кнопочными, а во время занятий их необходимо выключать.

"Гаджеты отвлекают детей и педагогов от учебного процесса. Ребенок должен заниматься с книгой, должен развиваться не через гаджет, а сейчас он полностью погрузился в электронику. Он перестал мыслить, творчески мыслить, даже считать. На время занятий телефоны необходимо переводить в режим "без звука" или выключать их вовсе", - сказала Угурчиева.

Она сообщила, что в школах Ингушетии в течение двух лет проводятся беседы с детьми и их родителями о вреде мобильных устройств и необходимости приобретать детям не смартфоны, а кнопочные телефоны. "Во многих школах детям не разрешают смартфоны носить с собой в школы, только кнопочные для общения с родителями. Запрещать мы не имеем право, поэтому мы общаемся с родителями, с детьми", - сказала и. о. министра.

Роспотребнадзор и Минпросвещения рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства на беззвучный режим. Также предполагается, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.

Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Согласно итогам опроса, 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.