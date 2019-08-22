Осужденный на Украине за терроризм россиянин Седиков попросил Зеленского о помиловании

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Седиков, осужденный на Украине за терроризм, написал прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского. Об этом сам Седиков рассказал корреспонденту Общественного телевидения, которая посетила его в Бучанской исправительной колонии №85 (Киевская область).

"Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен и предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю ", - сказал Седиков.

Седиков, находившийся как доброволец в рядах Народной милиции Луганской народной республики, в июле 2016 года был ранен в ногу и взят в плен украинскими военными, затем был осужден по статье о террористической деятельности и приговорен к 11 годам тюрьмы. Благодаря вмешательству украинских правозащитников Седикова удачно прооперировали и сохранили ногу. В декабре 2017 года с рядом других россиян он числился в списках на обмен в Донбассе, однако в последний момент украинская сторона отказалась их передавать.

Седиков, отмечает Общественное телевидение, был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их на родину.