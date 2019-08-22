Воспитанники "Сириуса" в Сочи создали сервис для оценки общественного мнения

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Школьники из сочинского Образовательного центра "Сириус" создали веб-сервис для оценки мнения населения по тональности постов в социальных сетях и новостей в СМИ, инструмент ляжет в основу единой информационной платформы по управлению городской инфраструктурой. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Сириуса".

"Группа школьников под руководством опытных педагогов разработала приложение, которое составляет <...> карту, отражающую мнение людей и журналистов о событиях в разных городах России. Программа находит упоминания ключевых слов в социальных сетях и новостях, опубликованных в СМИ. Так, например, ребята узнали, насколько людям нравится отдыхать на Черном море. Оказалось, что молодым девушкам больше нравится Сочи, а семейным парам - Красная Поляна и Керчь", - сообщили в пресс-службе центра.

Анализ текстов проводит написанная школьниками нейронная сеть, эмоциональная окраска текста определяется при помощи тонального анализа - поиска сочетания слов, имеющих позитивное или негативное значение. Мнение людей отображается на карте цветовыми индикаторами: если в районе преобладают хорошие новости, эта область выделена зеленым, скопление отрицательных мнений отмечается красным цветом.

По мнению участников проекта, приложение поможет не только обычным людям и представителям бизнеса, но и государственным организациям. "Если сотрудники ЖКХ хотят узнать мнение жителей района о проведении капитального ремонта в их домах, они могут ввести соответствующий запрос и увидеть отзывы жильцов. Если их устраивает ремонт, на карте будет преобладать зеленый цвет. Аналогично можно узнать мнение людей о застройке жилых кварталов или вывозе мусора. Перейдя по ссылкам на карте, можно ознакомиться с отдельными комментариями пользователей", - рассказал участник проекта Михаил Кузнецов из Москвы.

В настоящее время районы, жители которых не удовлетворены товарами или услугами, приходится искать вручную. Создание тепловой карты поможет автоматизировать этот процесс. По словам разработчиков, инструмент ляжет в основу единой информационной платформы, позволяющей эффективно управлять городской инфраструктурой, хозяйственными службами и градостроительством. Демоверсию сервиса может посмотреть любой желающий, а основной функционал будет доступен по подписке.

Разработка проекта велась при поддержке Объединенной теплоэнергетической компании в направлении "Умный город" научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы", которая прошла в Центре "Сириус". Заказчик проекта, компания "Русатом Инфраструктурные решения", планирует представить решение в составе комплексной платформы в Мурманской области в конце лета, а затем осенью в Нижнем Новгороде.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыли в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.