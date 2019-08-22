Медведев посетил учебный центр подготовки сборной России на WorldSkills

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел учебный центр по подготовке российской сборной на чемпионате WorldSkills в Казани 2019 года. Внимание главы правительства привлекла мобильная робототехника.

Так, в учебном центре на базе Казанского техникума информационных технологий и связи Медведеву показали двух роботов, играющих в футбол оранжевым шариком для пинг-понга, которыми с помощью планшетов управляли дети 7-9 лет под руководством юноши в футболке WorldSkills. Один из роботов пытался ударить по мячу, другой защищал импровизированные ворота из детского конструктора.

"Найдите какого-нибудь Месси, и пусть он забьет!" - предложил премьер. Дети попытались забить гол, но "нападающий" робот упал на шпагат, мигая зелеными и красными огоньками.

"Поднимайте его... Смотреть смешно на это, правда. Дело не в том, чтобы попадать. Интересно, я думаю, ребят от этого не оторвать", - сказал Медведев.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.