Глава ФАДН: жителям Донбасса с российским гражданством не нужна интеграция

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Необходимости создания специальной программы интеграции для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получивших российское гражданство, в России нет. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Для абсолютного большинства жителей ЛНР и ДНР, получивших гражданство [РФ], интеграция не нужна. Они с нами фактически сограждане одной большой страны, Советского Союз, знают русский язык, историю, культуру, у нас единый исторический код. Здесь могут быть программы только с точки зрения трудоустройства, поддержки", - сказал он на площадке молодежного форума "Машук" в городе Пятигорск Ставропольского края.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает порядок получения российских паспортов, в том числе жителями ДНР и ЛНР. С 14 июня граждане ДНР начали получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Выдача документов производится на территории Ростовской области. С 1 июля в республике заработала электронная очередь на подачу документов. Такая услуга доступна в 47 отделениях связи.