АСИ проведет конкурс среди программистов на лучший сервис для начинающих предпринимателей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с фондом "Инносоциум" организовало конкурс - хакатон ASI DevService для программистов, направленный на создание лучшего сервиса для вовлечения молодежи в бизнес. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом "Инносоциум" 24-25 августа проведет хакатон ASI DevService по разработке сервиса, способствующего вовлечению молодежи в активную экономическую деятельность и упрощению процедур предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Искать программные решения для бизнеса будут более 200 человек от 16 до 30 лет, которые будут работать как в командах, так и индивидуально. Все они прошли предварительный отбор и выполнили тестовое задание, чтобы дойти до финала, который одновременно будет проводиться в разных городах России на базе пространств "Точка кипения". На выполнение задания даются сутки.

"С идеей проведения хакатона выступили студенты, которые проходили практику в АСИ. Это они обратили внимание на то, что молодежь фактически никак не участвует в большой работе по созданию благоприятных условий ведения бизнеса", - рассказали в пресс-службе агентства.

Победители получат возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях, а также поучаствовать в программах известных фондов.

Хакатон - форум для разработчиков программного обеспечения, во время которого участники за ограниченное время решают поставленную перед ними технологическую проблему.