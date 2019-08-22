Адвокат муниципального депутата Янкаускаса сообщил о его задержании

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в четверг муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса на выходе из спецприемника после отбытия им административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Василий Кушнир.

"Янкаускас был задержан прямо на выходе из спецприемника. Причину его задержания я пока не знаю и направляюсь в ОМВД по Тверскому району Москвы, куда в настоящий момент везут моего клиента", - сказал адвокат.

14 августа Зюзинский районный суд Москвы назначил девять суток административного ареста незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Янкаускасу за нарушение порядка проведения митинга. Также 5 августа он получил 10 суток ареста за призывы к участию в несанкционированном митинге 14 июля, еще семь суток он получил по решению суда от 29 июля за призывы к участию в незаконной акции, состоявшейся 27 июля.

14 августа Центризбирком решит вопрос о рассмотрении жалобы Янкаускаса на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Жалоба поступила в избирательную комиссию по истечении отведенного законом пятидневного срока, при этом отправлена почтой была вовремя.