Эстонские депутаты не поддержали идею восстановить памятник солдату СС

ТАЛЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Собрание эстонской волости Ляэнаранна в четверг сочло нежелательным предложение о восстановлении на кладбище в городе Лихула памятника эсэсовскому солдату, который ранее был там демонтирован, но окончательное решение будет в сентябре. Об этом сообщил председатель волостного собрания Арно Пексар в интервью порталу ERR.

Собрание, по его словам, единодушно выразило негативное отношение к идее установить памятник "в таком виде и в таком месте". В частности, представитель оппозиции Райт Марусте назвал провокационной эту инициативу организации "Клуб друзей Эстонского легиона", поскольку решение о сносе памятника принято правительством и у волости нет права его менять. Тем не менее, по словам Пексара, окончательное решение по памятнику не принято, поскольку проект "не был правильно подготовлен юридически". Депутаты решили создать комиссию, которая к сентябрю подготовит проект решения.

"Клуб друзей Эстонского легиона" обратился к руководству волости Ляэнаранна с просьбой установить памятник эсэсовцу в июле. Ранее это же предлагали активисты входящей в правящую коалицию Эстонии Консервативной народной партии. Инициативу поддержал спикер парламента Хенн Пыллуаас, но премьер Юри Ратас заявил, что памятнику место в музее. Ратас призвал не касаться памяти погибших в войне в политических и идеологических целях.

Посольство РФ в этой связи заявило, что звучащая в Эстонии идея снова установить демонтированный памятник солдату СС кощунственна и оскорбляет память всех, кто боролся с фашизмом. Российские дипломаты отметили, что среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в сражениях на эстонской земле, было немало эстонцев, которые не пожалели жизни, изгоняя гитлеровцев.

Памятник был установлен в городе Лихула 20 августа 2004 года. На нем изображен солдат с автоматом и написано: "Эстонцам, которые сражались с 1940-го по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии". Однако уже 2 сентября того же года правительство распорядилось его демонтировать. Тогдашний премьер Юхан Партс отметил, что установка монумента "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма".

В сентябре 2018 года Консервативная народная партия провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса монумента. По сообщению СМИ, в ней приняли участие около 200 человек, на время церемонии собравшиеся установили на кладбище копию снесенного памятника.