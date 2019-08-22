Медведев поблагодарил главу WorldSkills International за поддержку инициатив РФ

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил главу WorldSkills International Саймона Бартли за поддержку инициатив России в рамках этого движения.

"Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за все, что вами было сделано. И, конечно, мы признательны за поддержку наших инициатив", - заявил Медведев на встрече с Бартли.

Председатель российского правительства также подчеркнул, что Россия сейчас чувствует себя полноправным участником движения.

В свою очередь Бартли отметил, что это все стало возможным благодаря взаимодействию российских властей с руководством WorldSkills, и поблагодарил за поддержку и активное участие в этом движении.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.