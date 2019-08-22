Сирийский министр отметил роль чеченской военной полиции и фонда Кадырова в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Министр по делам религии Сирийской Арабской Республики Ас-Сайид Мухаммад Абдульсаттар высоко оценил деятельность военной полиции из Чечни и поблагодарил за работу фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который оказывает гуманитарную помощь жителям Сирии. Об этом в четверг написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

"Я встретился с министром по делам религии Сирийской Арабской Республики Ас-Сайид Мухаммадом Абдульсаттаром <…> [Он] высоко оценил деятельность военной полиции из Чечни, а также поблагодарил за работу по восстановлению разрушенных в ходе войны мечетей. Министр напомнил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным играет решающую роль в урегулировании конфликта в Сирии", - написал он.

Кадыров добавил, что жители Чечни понимают сирийский народ, поскольку ощутили войну на себе.

"Руководство и народ Сирийской Арабской Республики благодарны России за оказанную в тяжелые времена помощь. Я отметил, что важную роль для окончательного достижения мира и стабильности будет играть деятельность по сплочению нации, разъяснению населению и, особенно молодежи, истинных целей террористов", - добавил Кадыров.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 тонн продуктов и 30 тонн детского сухого питания для жителей Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 тонн продовольствия, 7,5 тыс. наборов школьных принадлежностей и 16 тыс. игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тыс. сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.