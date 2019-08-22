На ЧМ WorldSkills в Казани создадут 3D-модель и соберут корпус космического аппарата

КАЗАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Участники мирового чемпионата WorldSkills в Казани, соревнующиеся в компетенции "Инженерия космических систем" FutureSkills, создадут 3D-модель и соберут корпус космического аппарата. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", которая выступает генеральным партнером данной компетенции.

"Инженеры космических систем будут соревноваться в разработке космического аппарата, способного выполнять задачи дистанционного зондирования Земли. Участники создадут 3D-модель, изготовят и соберут корпус космического аппарата, разработают часть электрооборудования, соберут функциональную модель аппарата, выполнят моделирование полета, инженерные расчеты, а также проведут автономные и функциональные испытания", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Роскосмос в рамках работы тематического экспозиционного стенда представит сервисы на основе результатов космической деятельности. Гостям и участникам чемпионата расскажут о возможностях Национальной сети высокоточного позиционирования. Данная сеть позволяет с миллиметровой точностью осуществлять топографическую привязку и получать координаты для выполнения высокоточных работ на больших территориях.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.