Шествиями с триколорами, квестами и концертами отметили День флага РФ в регионах СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Регионы Северо-Запада отметили день Государственного флага России квестами для горожан, уличными концертами и массовыми шествиями с трехцветными полотнищами, провести которые не помешала дождливая погода.

К празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации в Ленинградской области присоединились более 13 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Вместе с губернатором Александром Дрозденко в шествии с российским триколором приняли участие юнармейцы, молодежь и представители общественности.

Трехцветное полотнище площадью 125 кв. м. пронесли по Новгородскому кремлю и парку в центре Великого Новгорода. Это действо открыло опен-эйр у памятника "Тысячелетие России", организованный областной филармонией. "Полотно несут более 50 волонтеров - это молодежь из движения "Волонтеры Победы", представители Юнармии, российские студенческие отряды. Полотно сшила собственноручно волонтер и сотрудник новгородского областного дома молодежи", - рассказал ТАСС координатор новгородского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Никита Ширшов.

Мероприятия в Архангельске успели провести до сильной грозы и ливня. "Молодежь Поморья на площади Ленина развернула полотнище длиной 60 метров", - сказала представитель областного центра "Патриот" Анна Резвая. С утра здесь прошел концерт в честь дня флага, на скорость собирали спилс-карты. Основными центрами торжеств в Санкт-Петербурге стали Петропавловская крепость и музей Александра Суворова.

"Был аквагрим, детишкам рисовали мотивы в цветах триколора. Дети активно включились в мастер-класс по рисованию российского флага и сюжетов, которые с ним связаны. Прошли реконструкторы с флагами разных эпох - начиная от императорского петровского штандарта с золотым орлом, заканчивая флагом победы", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Музея А. В. Суворова Анна Константинова. Врио губернатора города Александр Беглов в четверг поздравил финалистов конкурса детского рисунка "И гордо реет флаг державный".

В Нарьян-Маре в течение всего дня волонтеры раздавали праздничные ленточки цветов триколора и рассказывали об истории Государственного флага. В поселке Искателей Ненецкого Автономного округа прошла патриотическая акция "Под флагом России!", в ходе которой жителям поселка предложили ответить на вопросы викторины, посвященной официальным символам государства.

О празднике

В России 22 августа отмечается День Государственного флага. Отцом российского триколора считается Петр I. Он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел в 1896 году.

В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. Триколор вернули в августе 1991 года. День Государственного флага России начали отмечать в 1994 году. 25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации".