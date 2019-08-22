Более 5 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню флага в парках Подмосковья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мероприятия, проводимые в подмосковных парках в рамках празднования Дня государственного флага России, посетили более 5 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"В парках Подмосковья прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. <...> По предварительным данным, мероприятия посетили более 5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в подмосковном Талдоме жители смогли принять участие в молодежном флешмобе "Флаг моего государства", а также посмотреть выступление коллективов художественной самодеятельности.

В парке "Березовая роща" в Дмитрове для посетителей подготовили насыщенную праздничную программу. Так, на сцене парка выступили артисты центра культурного развития "Некрасовский" и коллектив детского музыкального театра "Колесо". После концерта жители раскрасили триколор и запустили его на воздушном шаре в небо.

В парке "Пехорка" Балашихинского округа в рамках празднования выступил хор русской песни и другие артисты.

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа.