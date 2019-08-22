СПЧ фиксирует случаи неверного толкования нормы КоАП об оскорблении госсимволов

ПЯТИГОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Статья Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая предусматривает штраф за оскорбление государственных символов или органов, осуществляющих государственную власть, нередко применяется неверно. Такое мнение высказал в четверг глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске (Ставропольский край).

"Мы мониторим правоприменительную практику в отношении этой нормы Кодекса об административных правонарушениях и уже сейчас видим очень много примеров того, как эта норма используется неправильно", - сказал он.

Глава СПЧ обратил внимание на то, что административная ответственность по этой статье наступает, если высказывание оскорбительное, сделано в неприличной форме и если оно оскорбляет общественные нравы. "Вот когда есть все эти компоненты, вот тогда складывается состав этого административного правонарушения, это я вам говорю как юрист", - добавил Федотов.

Закон вступил в силу в марте 2019 года. Согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, а также явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.