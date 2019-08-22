В Нью-Йорке возложили цветы к могилам моряков российского императорского флота

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Церемония в память о 12 моряках российского императорского флота состоялась в четверг на нью-йоркском кладбище "Гринвуд". Представители Посольства РФ в США, консульства РФ в Нью-Йорке возложили цветы к их могилам, на которых на средства Российской Федерации летом 2019 года были установлены надгробные плиты с надписями на русском и английском языках.

"Могилы захороненных здесь русских моряков напоминают нам об общих страницах в истории наших стран, - отметил советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков. - Мы ожидаем, что несмотря на нынешние политические сложности и турбулентность в российско-американских отношениях, наши страны продолжат гуманитарное сотрудничество в деле выяснения имен и судеб тех, кто отдал жизнь на службе Отечеству".

Заупокойную литию с поминанием имен всех захороненных в "Гринвуде" российских моряков совершил игумен Свято-Николаевского Патриаршего Собора отец Никодим.

Имена моряков

Как сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в представительстве Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, в 2018-2019 годах в результате кропотливой работы сотрудники представительства установили имена моряков с российских боевых кораблей, скончавшихся в госпиталях Нью-Йорка и захороненных в 1863-1864 годах и в 1872 году. Их принадлежность к российскому императорскому флоту подтверждена документами Российского государственного архива ВМФ.

Одиннадцать моряков, тела которых были захоронены на кладбище "Гринвуд", служили на фрегатах "Александр Невский", "Пересвет", "Ослябя" и на корвете "Варяг" в составе эскадры контр-адмирала Степана Лесовского. Она была направлена российским правительством к атлантическому побережью США в годы Гражданской войны между Севером и Югом в знак поддержки администрации 16-го президента Авраама Линкольна. Еще одним моряк, покоящийся на кладбище "Гринвуд", служил на фрегате "Светлана", прибывшем в США осенью 1871 года по приглашению 18-го президента США Улисса Гранта.

Ранее церемония поминовения моряков российского императорского флота, похороненных в США, проходила в октябре 2018 года на Национальным кладбище "Сайпресс-хиллз" в Бруклине, где покоится прах лейтенантов Михаила Десятова и Альберта Гриппенберга.

Лейтенант Десятов был членом экипажа российского корвета "Всадник", прибывшего на рейд Нью-Йорка летом 1871 года в составе эскадры Российского императорского флота и, согласно архивным документам, умер 20 октября (1 ноября) 1871 года в городском военно-морском госпитале. Рядом с лейтенантом Десятовым покоится Альберт Гриппенберг, потомственный военный моряк родом из Финляндии, входивший в состав прибывшей в США в 1878 году по поручению правительства России делегации для закупки боевых кораблей для императорского флота и умершим в нью-йоркском госпитале от разрыва аорты.