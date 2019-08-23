Новый эскиз памятника воинам ВОВ в Приамурье согласуют в правительстве региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Новый эскиз к установленному в поселке Дипкун Тындинского района Амурской области памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, согласуют в правительстве региона, сообщила в пятницу ТАСС глава Тындинского района Тамара Лысакова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на обновленном памятнике изобразили солдат в форме НАТО и с автоматами М-16. Прокуратура провела проверку этой информации. Установлено, что рисунок, нанесенный на памятнике, не соответствует изображению солдат периода Великой Отечественной войны, в связи с чем требуется его демонтаж и изготовление нового макета. По результатам проверки главе администрации Дипкунского сельсовета внесено представление, устранение нарушений остается на контроле Тындинской городской прокуратуры.

"У нас есть уже макеты, несколько. И.о. главы сельсовета поселка Дипкун Сокольникова Ирина Петровна соберет в ближайшее время сессию. Обсудят, выберут эскиз и отправят в общественный научно-методический совет по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия при правительстве Амурской области", - сказала Лысакова.

Она уточнила, что для обсуждения эскиза на сессию также пригласят неравнодушных граждан - жителей поселка. Изначально предполагалось, что макет утвердит только сельсовет и этого будет достаточно, чтобы обновить изображение на памятнике. Однако из регионального правительства пришло письмо с указанием на то, что макеты и проекты, которые будут обсуждаться и готовиться в регионе в рамках празднования 75-летия Победы, необходимо согласовывать с научно-методическим советом.

После ремонта памятника местные жители заметили, что силуэты солдат не соответствуют облику воина Красной Армии. Но оперативному устранению несоответствий помешали дожди, которые идут в районе с середины июля, администрация сельсовета демонтировала изображение.