В аэропорту Куала-Лумпура произошел сбой систем регистрации пассажиров и багажа

СИНГАПУР, 23 августа. /ТАСС/. Представители крупнейшего в Малайзии аэропорта в Куала-Лумпуре рекомендуют пассажирам прибывать как минимум за четыре часа до вылета в связи с выходом из строя электронных систем регистрации. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении администрации аэропорта.

"Вылетающим из двух терминалов следует заблаговременно прибывать в аэропорт, а также постараться регистрироваться на рейсы через сайты или мобильные приложения авиакомпаний", - указывается в сообщении. По неустановленной причине в ночь на четверг произошел сбой в работе систем управления, что привело к выходу из строя стоек регистрации, сдачи багажа, информационных табло, была приостановлена беспроводная передача данных, многие магазины и кафе перестали принимать к оплате банковские карты.

Возникшие неполадки отразились на вылете нескольких десятков рейсов, в том числе авиакомпаний Emirates и All Nippon Airways, а также местных авиаперевозчиков, совершающих международные и внутренние перелеты.

Аэропорт Куала-Лумпура является одним из основных транспортных хабов в Юго-Восточной Азии, занимает 23-е место в списке наиболее загруженных аэропортов мира. В 2018 году пассажиропоток превысил 59 млн человек.