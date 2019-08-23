МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Псковской области с 75-летним юбилеем образования региона. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Родина мужественных, талантливых, искренне любящих Отечество людей - древняя псковская земля внесла значимый вклад в становление и развитие российской государственности, вписала яркие, незабываемые страницы в ратную летопись страны. Послужила источником творческого вдохновения для выдающихся русских писателей, поэтов, музыкантов, художников, зодчих", - подчеркнул глав государства.

Путин отметил, что жители области, гордясь героическими и трудовыми свершениями предков, богатым историческим, культурным, духовным наследием края, воспитывают в подрастающем поколении уважительное отношение к родной природе, уникальным памятникам архитектуры и искусства. По словам президента, жители Псковской области своими реальными делами и востребованными инициативами активно содействуют укреплению экономического потенциала региона, решению ключевых задач социальной сферы.

Псковская область была образована 23 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Из Ленинградской области были выделены как самостоятельные административные единицы Псковская и Великолукская области. Последняя была упразднена в 1957 году и ее западные районы присоединены к Псковской области.