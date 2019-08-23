Колокольцев наградил полицейских, спасших младенца от пьяного отца в Саранске

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских ведомственными медалями, спасших пятимесячного ребенка, которого хотел выбросить из окна пьяный отец в Саранске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции из города Саранска. За проявленные смелость и отвагу лейтенант полиции Василий Мартынов награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", старший сержант полиции Виктор Ковальчук - медалью МВД России "За смелость во имя спасения". В ближайшее время награды полицейским будут вручены в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 19 августа в полицию Саранска поступило сообщение от местных жителей о том, что в оконном проеме третьего этажа многоквартирного дома на Севастопольской улице находится мужчина, который намеревается сбросить вниз грудного ребенка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, к этому времени мужчина перешел на балкон. "Рискуя жизнью, лейтенант полиции Василий Мартынов по карнизу приблизился к злоумышленнику, одновременно убеждая его прекратить противоправные действия. Старший сержант полиции Виктор Ковальчук через окно соседней квартиры страховал своего напарника. Выждав удобный момент, Василий Мартынов втолкнул мужчину в помещение и вместе с коллегой задержал его. Благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел жизнь ребенка была спасена", - сказала Волк.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, а также по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.