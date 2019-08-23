ЦИК может организовать обучение наблюдателей на цифровых избирательных участках в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центризбирком России (ЦИК) рассматривает возможность проведения обучения для наблюдателей, которые будут работать на цифровых избирательных участках в Москве в единый день голосования 8 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Мы не исключаем и даже считаем правильным ближе ко дню голосования, когда будет пул наблюдателей сформирован, провести небольшое обучение. [Оно будет] либо очное, либо в формате вебинара для таких наблюдателей", - сказала Гришина на заседании комиссии в пятницу.

По ее словам, наблюдателям важно разъяснить особенности их прав во время работы на цифровых участках, так как порядок голосования и установления результатов отличается от того, который действует на обычных избирательных участков.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, где жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК. К 2021 году, когда состоятся выборы в Госдуму, ЦИК планирует организовать по всей стране порядка 5 тыс. таких участков.