Путин поздравил работников комбината "Апатит" с 90-летием образования предприятия

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Кировского филиала "Апатит" с 90-летием образования горно-обогатительного комбината и приближающимся профессиональным праздником - Днем шахтера. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что нынешний коллектив "Апатита" достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережения окружающей среды. Вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса", - подчеркнул президент.

Несмотря на то, что комбинат был основан в 1929 году в суровых условиях Заполярья, он стал одним из признанных лидеров отечественной горнохимической отрасли и надежным производителем высококачественной, востребованной продукции, отметил глава государства.

По мнению президента, слаженный и самоотверженный труд многих поколений работников комбината и их ответственное отношение к делу сделало "Апатит" ключевым предприятием холдинга "Фосагро".