Адвокат Вышинского заявил, что не получал уведомления о посещении Москальковой журналиста

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Адвокат арестованного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что он не получал уведомления о том, планирует ли уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетить в пятницу журналиста в киевском СИЗО. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В отношении того, кого (омбудсмен РФ) планирует или не планирует посещать, меня как защитника никто в известность не ставил", - заявил он. Адвокат отметил, что сам узнал о визите Москальковой в Киев из СМИ.

В пятницу утром стало известно, что в Киев неожиданно прилетела уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Цель ее визита пока неизвестна.

Ранее на этой неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. После этого адвокат осужденных на Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что все трое проходят "юридическую процедуру оформления обмена", который может состояться уже в ближайшее время. По словам адвоката, в списке на обмен есть и другие лица.

Адвокат Доманский сообщал ранее, что с ним не ведутся переговоры о возможном обмене его подзащитного на задержанных в РФ граждан Украины. Вышинский в настоящее время находится в киевском СИЗО, ранее ему был продлен арест до 19 сентября. Сам Вышинский в июле этого года заявлял, что "слышал, что его хотят обменять", однако он "не вещь, чтобы его менять".