Болгарин с пересаженными сердцем и почкой совершил восхождение на горную вершину

СОФИЯ, 23 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Единственный болгарин с пересаженными сердцем и почкой - Георгий Пеев, совершил восхождение на горную вершину Мусала (2995 м над уровнем моря), во имя донорства и спасения человеческой жизни.

Как сообщает телеканал "Нова ТВ", успешная операция по пересадке сердца была сделана Пееву шесть лет назад.

"Моя история исключительно показательна и может случиться с любым молодым человеком. После перенесенной летом вирусной инфекции у меня возникли проблемы с почками, а потом - и с сердцем. Мне повезло, что нашелся донор и мне была проведена операция по трансплантации сердца, а потом и почки. Сейчас я живу практически полноценной жизнью, участвую в соревнованиях с участием людей, которые перенесли подобные операции", - рассказал Пеев в телеинтервью.

Свою акцию Пеев провел в поддержку донорства. Он убежден в том, что органы людей, погибших при авариях и катастрофах, могут спасти другую человеческую жизнь.

В Болгарии донорство сталкивается с многочисленными проблемами, в том числе на уровне законодательства. Доноров не хватает, и многие люди, которым медики могли бы помочь, не доживают до спасительной операции.

Минздрав Болгарии разработал национальную программу, которая призвана решить проблему нехватки доноров. В частности, предполагается создать Национальный координационный совет, который будет держать под контролем ситуацию с донорами в разных регионах страны и решать проблемы, с которыми сталкиваются медики. Предусмотрены дополнительные меры по обучению и подготовке специализированных врачебных бригад, а также массированная информационная кампания, цель которой - убедить сограждан в необходимости дарения органов и тканей.