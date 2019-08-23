Первые ясельные блоки откроются в детсадах Кабардино-Балкарии 1 сентября

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Первые ясельные блоки в детских садах Кабардино-Балкарии (КБР) откроются с сентября, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Первые шесть из запланированных на 2019 год 12 ясельных блоков откроются в городах и районах Кабардино-Балкарии 1 сентября. Новые дошкольные учреждения будут введены в эксплуатацию в сельских поселениях Плановское, Исламей, городах Нальчик, Майский и Терек", - говорится в сообщении. В Минпросвещения региона ТАСС пояснили, что это даст возможность обеспечить местами в яслях 280 детей.

Всего до конца текущего года в республике будет создано 960 дополнительных мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет. "В соответствии с распоряжением правительства России, Кабардино-Балкарии на эти цели предоставлен межбюджетный трансферт в размере более 585 млн рублей. Запуск новых учреждений позволит обеспечить рабочими местами более 150 специалистов педагогической отрасли и вспомогательного персонала", - уточняется в сообщении.

Также в Минпросвещения России поддержали заявку республики по строительству еще 29 новых дошкольных образовательных объектов на 2 тыс. мест до конца 2021 года. Объем федерального финансирования составляет 1,5 млрд рублей. За этот период в рамках реализации национального проекта "Демография" в регионе планируют обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до конца 2024 года, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.