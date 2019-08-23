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В Росгвардии заявили, что не планируют изымать имущество граждан на время боевых задач

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что речь идет о предоставлении сотрудникам муниципальных помещений
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росгвардия не планирует изымать имущество граждан на время боевых задач, как писали в ряде СМИ, речь идет о предоставлении сотрудникам муниципальных помещений. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

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"Данный проект нормативно-правового акта не затрагивает имущество, принадлежащее гражданам и частным лицам, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами. Могу привести в качестве примера ситуацию, которая наглядно демонстрирует данную функцию: создание временной группировки Росгвардии в Иркутской области для ликвидации последствий наводнения, где при выполнении задач возникли вопросы размещения личного состава, медицинского обслуживания и питания. В данном случае проект разработанного документа определяет соответствующие механизмы", - сказал он.

Грибакин отметил, что речь в документе идет о том, что в случае выполнения служебно-боевых задач органы местного самоуправления предоставляют необходимые помещения. "В проекте нормативно-правового акта четко прописан данный механизм вплоть до проекта договора между подразделением ведомства и муниципалитетом", - подчеркнул он.

Росгвардия подготовила и разместила для общественного обсуждения проект документа, предусматривающий передачу помещений для нужд ведомства на время проведения служебно-боевых задач, однако ряд СМИ интерпретировал это таким образом, что ведомство якобы собирается изымать землю граждан.

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