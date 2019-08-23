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В "Ленкоме" рассказали о состоянии Марка Захарова

Как заявил директор театра Марк Варшавер, у Захарова хороший аппетит и бодрое настроение, но понадобится еще несколько дней, чтобы закончить процедуры

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный в Москве с воспалением легких, планирует в ближайшее время вернуться к работе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Пока Марк Анатольевич находится в больнице, но хочет убежать <...> Он рвется в театр. Впрочем, он рвется всегда, он не может без работы. Но я, как директор театра, и его дочь Александра - мы против. Мы отвечаем за него, хотим, чтобы он вышел совсем здоровеньким", - сказал Варшавер.

По словам врачей, у Захарова хороший аппетит и бодрое настроение, но "понадобится еще несколько дней, чтобы закончить процедуры, которые носят профилактический характер".

Варшавер напомнил, что новый сезон "Ленком" откроет 3 сентября, а в начале ноября должна выйти новая работа Захарова - спектакль с рабочим названием "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Теги
РоссияЗахаров, Марк Анатольевич
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