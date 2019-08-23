Частные детсады Ленобласти получили субсидии, чтобы снизить родительскую плату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области выделило субсидии на общую сумму 20 млн рублей для частных детских садов региона. За счет этих средств дошкольные учреждения смогут снизить родительскую плату, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Накануне нового учебного года комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка провел конкурс по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования. На конкурсе были распределены 20 млн рублей, субсидии получили частные детские сады, имеющие образовательную лицензию", - говорится в сообщении.

Деньги распределили между 10 учреждениями, которые посещают более 600 детей. Поддержку получили детские сады в районах интенсивной жилой застройки Всеволожского района, также учреждения в Ломоносовском, Гатчинском и Выборгском районах.

"Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме "Стимулирование экономической активности Ленинградской области", предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми. Таким образом, предприниматели смогут уменьшить сумму родительской платы", - пояснили в правительстве.

В июле этого года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы. При этом получатели субсидии должны подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5 тыс. рублей в месяц. Этой мерой регион в том числе решает проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях в районах интенсивного жилого строительства.