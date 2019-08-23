Цифровизацию школьных классов представят на международном форуме "Город образования"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Цифровые образовательные практики от базовой школьной программы до дополнительного образования представят на международном форуме "Город образования" в 75-м павильоне ВДНХ с 29 августа по 1 сентября. Партнер форума, российская компания re:Store, познакомит учителей российских школ с новой комплексной услугой "Класс-как-сервис", сообщили организаторы форума.

"Предложение партнеров Apple включает в себя оснащение учеников и учителей планшетами iPad и аксессуарами, доставку оборудования в регионы, управляющее программное обеспечение, тренинги педагогов, замену и ремонт техники", - сообщила ТАСС компания re:Store.

В результате школа получает полностью работоспособный учебный класс, оснащенный современной компьютерной техникой. Учителя смогут цифровизировать свой текущий учебный процесс, концентрируясь на внедрении и развитии образовательных практик.

Тотальная цифровизация школы должна идти максимально безболезненно, внедряясь в каждом классе индивидуально. Тогда процесс будет максимально плавным. Дальше школа сама решает, будет ли это в рамках одной возрастной группы или попредметно. Наше решение универсально - от младшей школы до старшеклассников, от гуманитарных до естественнонаучных предметов и проектной деятельности, сообщили ТАСС партнеры форума.

Также организаторы форума отметили, что участникам представят модель Device as a Service (полное управление образовательными активами, услугами, поддержка аппаратного и программного обеспечения) применительно к учебному процессу, с возможностью не покупать устройство, а использовать как услугу. На стенде "Мои достижения в моем городе" учителя смогут попрактиковаться в создании сценариев и проведении уроков с помощью планшетов, а проведение мастер-классов покажет преимущество такого метода обучения в школе.