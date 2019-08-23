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Северный Кавказ

Газ появится в трех селах Ставрополья до конца года

Объекты газоснабжения планируется построить в селе Красногвардейском, Подлужном и в хуторе Ураковском

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Газоснабжение появится в селе Красногвардейском, Подлужном и в хуторе Ураковском на Ставропольском крае в 2019 году, сообщается в пятницу на сайте краевого Минсельхоза.

"В текущем году в крае запланировано строительство трех объектов газоснабжения в сельских территориях. <…> В селе Красногвардейском уже завершено строительство. Также в этом году введется в строй новый объект в селе Подлужном Изобильненского городского округа и продолжится строительство в хуторе Ураковском Кочубеевского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 2014 по 2018 годы в селах края создали и ввели в эксплуатацию 53,07 км разводящих сетей, построили 32 объекта газоснабжения.

"На эти цели, а также строительство сетей водоснабжения, спортивных площадок, автомобильных дорог и улучшения жилищных условий граждан, проживающих на селе, ежегодно в среднем выделяется по 300 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

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