Математика и информатика вошли в рейтинг популярных направлений в госуниверситете Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Математика и информатика вошли в рейтинг популярных направлений подготовки в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ), в первую очередь благодаря открытию базовой кафедры компанией "Лаборатория Касперского" и "Яндекс.Лицея". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Математика и информатика обычно бывают в аутсайдерах, но в этом году вышли в рейтинг самых популярных направлений подготовки. <...> Во-первых, мы открыли базовую кафедру "Лаборатории Каперского", потом мы открыли "Яндекс.Лицей" для профориентации на базе факультета математики и информационных технологий. Именно благодаря этим шагам сегодня наблюдается такая положительная тенденция", - пояснили в СОГУ.

Самый большой конкурс среди абитуриентов вуза зафиксирован на направления "Юриспруденция", "Стоматология", "Фармация", "Экономика", "Менеджмент". Конкуренцию традиционным лидерам составили "Информатика и вычислительная техника", "Туризм", "Социология", "Математика", "История", "Химия", сообщает пресс-служба со ссылкой на ответственного секретаря приемной комиссии СОГУ Тамару Сокаеву.

"На сегодняшний день зачислили 2831 абитуриента. На бюджетные места бакалавриата поступили 527 человек, магистратуры - 166 человек. Средний балл ЕГЭ составил 63, это на 2,6 балла больше, чем в прошлом году. Всего было выделено 789 бюджетных мест", - приводит пресс-служба вуза слова Сокаевой.

Как отмечается, самый высокий проходной балл в 2019 году на направления "Стоматология" (263), "Юриспруденция" (243), "Мировая экономика" (237), "Экономика" (233). По словам декана факультета осетинской филологии Анжелы Кудзоевой, впервые на первом курсе бакалавриата сформировались три группы: осетинская филология, осетинско-русская, осетинско-английская. В аспирантуру на кафедру осетинского языка и литературы поступают сразу три человека. Впервые финансирование обучения двух аспирантов взяло на себя республиканское правительство", - цитирует пресс-служба декана.

Школьники Северной Осетии в прошлом году начали обучение в первом в республике образовательном проекте "Яндекс.Лицей", который начал работу на базе СОГУ. Кроме того, в октябре прошлого года компания "Лаборатория Касперского" открыла базовую кафедру на факультете математики и информационных технологий в СОГУ.