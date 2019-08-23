"Артеку" подарили саженец одного из самых высоких деревьев мира

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Путешественник Александр Морозов подарил Международному детскому центру "Артек" саженец одного из самых больших растений в мире - гигантского секвойядендрона. Об этом в пятницу сообщается на сайте "Артека".

"Путешественник Александр Морозов подарил "Артеку" саженец одного из самых больших и долго растущих растений на Земле - это гигантский секвойядендрон. Высота [взрослого дерева] достигает 110 метров, диаметр - до 12 метров, а максимальный возраст - около 5 тыс. лет", - говорится в сообщении.

Саженец пересадили в емкость, наполненную землей из музея-заповедника "Мелихово", где жил и работал Антон Чехов. "Это символично, ведь судьба великого писателя связана с городами Чехов и Гурзуф, а его дача-музей находится в нескольких минутах ходьбы от лагеря "Кипарисный" (расположен в западной части "Артека" - прим. ТАСС). Дерево станет символом связи двух городов и памятью о гении русской литературы, которую хранят артековцы", - уточняется в сообщении.

Морозов посетил более 120 стран и уже несколько лет ездит по миру на автомобиле УАЗ-3741 в рамках проекта "Вокруг света на Буханке".

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей.