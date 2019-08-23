Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэрии города.

"С начала 2019 года в Краснодаре достроили 16 проблемных домов. Квартиры в них получили более 3,5 тыс. человек. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 12 домов в 10 жилых комплексах - это около 7 тыс. квартир", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в крае составлен реестр долгостроев и идет поиск инвесторов.

"Принято решение образовать госкомпанию как надежного застройщика инвестиционно непривлекательных объектов. Компания будет достраивать самые "кричащие" объекты", - приводит пресс-служба слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Всего в Краснодаре в 2017 году сданы в эксплуатацию 19 проблемных многоквартирных домов. В минувшем году в Краснодаре были введены в эксплуатацию 73 проблемных дома. Квартиры получили около 13 тыс. человек. С начала 2019 года - 16 домов.