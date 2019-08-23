Рейс "Аэрофлота" из татарстанского Бегишево в Москву задерживается из-за замены борта

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта Бегишево (Татарстан) в Москву задерживается по техническим причинам, пассажирам предоставят резервный борт. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры зашли на борт, и просто их попросили выйти, потому что рейс задержали по техническим причинам. На данный момент для пассажиров задержанного рейса направляют резервный борт, прилет его будет в 22:30 мск, вылетят из Бегишево они в 23:00 мск", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту отметили, что борт решили заменить до того, как самолет оказался на взлетно-посадочной полосе.