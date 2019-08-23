Союз крупнейших городов мира считает события в Амазонии преступлением против человечности

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Действия политиков и бизнесменов, которые привели к катастрофической ситуации в Амазонии, следует рассматривать как преступление против человечности. Об этом заявила в распространенном в пятницу коммюнике мэр Парижа Анн Идальго.

Заявление сделано Идальго в качестве председателя группы крупнейших городов, ведущих борьбу в защиту экологии - Cities Climate Leadership Group (C40). Созданная в 2005 году тогдашним мэром Лондона Кеном Ливингстоном, ассоциация объединяет в настоящее время 94 города, включая Москву.

"Амазонские леса - одно из самых крупных достояний человечества. Однако теперь они горят из-за безответственных действий небольшой группки политиков различных стран, а также глав компаний", - подчеркивается в заявлении.

"Жадность до денег этих так называемых лидеров будет иметь негативные последствия для всего человечества, усилив мировой экологический кризис. Эти пожары в Амазонии являются преступлением против человечности, и виновные в этих событиях обязаны дать надлежащие объяснения своих действий", - указывается в заявлении ассоциации. Идальго от имени группы городов выражает мнение, что юстиции надлежит заняться этим вопросом, так как речь идет об уничтожении коллективной собственности.

Анн Идальго сообщает, что она уже "начала работу со своими коллегами по данной проблеме" в преддверии саммита группы C40. Он состоится в октябре в Копенгагене, в нем должны принять участие представители более чем 50 крупных городов мира.