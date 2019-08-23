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Во Флориде появится отель в виде космического корабля в стилистике "Звездных войн"

В этом развлекательном комплексе гости смогут останавливаться на два дня

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Отель, построенный в форме фантастического космического корабля, откроет во Флориде компания Disney Parks, в ведении которой находятся тематические парки развлечений.

Как сообщила компания на своем сайте, отель под названием Galactic Starcruiser "станет первым в своем роде местом развлечений, где гости смогут останавливаться на два дня". Там они, в частности, встретятся с героями различных фантастических боевиков.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, новый развлекательный комплекс станет частью тематического парка, посвященного киноэпопее "Звездные войны", который откроется 29 августа в Орландо. Ранее такой же комплекс открылся в Disneyland в Калифорнии.

Развлекательный парк во Флориде является наиболее популярным: за год его посещают около 20 млн человек, а на втором месте - развлекательный парк в Калифорнии, который посещают более 12 млн человек в год.

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