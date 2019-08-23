В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

"В мероприятиях финала приняли участие 249 человек, победителями стали 99 участников. Они получат наставников из числа самых высокопоставленных руководителей Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 30 из них войдут в кадровый резерв Смольного. Это конкурсанты, набравшие самые высокие баллы в состязаниях финала. В перспективе это предполагает назначения на руководящие должности в городских органах власти и органах муниципального управления.

Старт конкурсу "Мой город - мои возможности" 29 мая дал Беглов. По его словам, конкурс даст "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам".

На первом этапе участники, помимо анкеты, должны были подготовить эссе с предложениями по развитию Петербурга и предложить социальный проект, который нужно реализовать в ближайшее время. До 8 июля те, кто зарегистрировался и написал эссе, выложили видео интервью, в котором рассказали, какое доброе дело они сделали и объяснили, почему именно это. Также участники прошли заочное тестирование, которое выявило их управленческий потенциал.