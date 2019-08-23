МВД Мексики прекратило диалог с группами самообороны

МЕХИКО, 24 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Мексики прекратило диалог с вооруженными группами самообороны в регионах после критики этой инициативы со стороны президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом сообщила в пятницу глава ведомства Ольга Санчес Кордеро.

"Мы вели переговоры в Уакане (штат Мичоакан - прим. ТАСС), в штате Тамаулипас, люди из штата Герреро также хотели выйти на нас, - цитирует Кордеро на своем сайте газета El Universal. - Больше мы не будем этого делать". В четверг на пресс-конференции Лопес Обрадор заявил, что не согласен с действиями МВД, отметив, что в стране "не может быть находящихся вне закона групп, которые берут на себя функции по обеспечению общественной безопасности". По мнению президента, это свидетельствует о "неспособности государства" справиться со своими важнейшими обязанностями.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. Во вторник Лопес Обрадор признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений".