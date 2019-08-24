В Чите развернули масштабную копию знамени победы и 300-метровую георгиевскую ленту

ЧИТА, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Участники патриотического автомарша "Юнармия - от победы к победе", которые едут из Новосибирска на Сахалин, прибыли в Читу, где на центральной площади города развернули масштабную копию знамени Победы и 300-метровую георгиевскую ленту.

"Участники автомарша едут из Новосибирска в Южно-Сахалинск. В Забайкалье они уже делали одну остановку - в городе Петровск-Забайкальском. В Чите участники акции развернули флаг России, копию знамени победы площадью 200 квадратных метров и 300-метровую георгиевскую ленту", - сказала начальник отдела молодежной политики краевого Минобразования Людмила Эмих.

В акции участвовали около 50 забайкальских юнармейцев, военнослужащие и ветераны боевых действий. К ней смогли присоединиться и все желающие.

Выступивший на площади министр образования Забайкальского края Андрей Томских напомнил, что в Чите в 1939 году во время конфликта на реке Халхин-Гол располагался штаб командарма Григория Штерна, а в 1945 году именно из этого города маршал Родион Малиновский руководил разгромом Квантунской армии - мощной группировки сухопутных войск Японии в годы Второй мировой войны.

К автомаршу присоединился и путешественник из Англии Кристофер Блэйк, который едет в Японию на раритетном автомобиле Austin 1937 года выпуска. День окончания Второй мировой войны, 2 сентября, он намерен отметить во Владивостоке.

За годы войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи и военные полушубки. В регионе размещались 35 эвакогоспиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, ставка которого располагалась в Чите.