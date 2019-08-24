Минздрав сообщил об отсутствии дефицита инсулина в России

"В связи с публикацией в СМИ Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее РБК сообщило , что, по их расчетам на основании данных портала закупок, СПАРК-маркетинга и Государственного реестра лекарственных средств, почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала 2019 года осталось без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину (2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692), на втором месте - физраствор (683 несостоявшихся из 1840), на третьем месте - вакцина против бешенства (429 сорванных из 573 объявленных).

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Существующий объем производства инсулина в России полностью покрывает потребность, проблемы с закупками инсулина отсутствуют. Вакцины против бешенства в запланированном объеме будут отгружены до конца августа, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава России.

В Минздраве России отметили, что Росздравнадзор ежемесячно отслеживает ассортимент цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших. "В августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проблемы с закупками

Срывы аукционных закупок инсулина были связаны с ошибкой при формировании цены, а закупки вакцины против бешенства не могли состояться, потому что в тот момент вакцина еще не была наработана. Проблемы с закупками будут решены, сообщила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Что касается ситуации с инсулином, это ситуация, скорее всего, которая происходила до марта. Тогда должна была быть рассчитана автоматически рефератная цена, которой не было. При закупках должен был избираться наиболее возможный вариант, в том числе с учетом предложений потенциальных поставщиков в субъектах", - сказала Максимкина.

Директор департамента отметила, что в расчете цены были допущены ошибки, которые сейчас исправлены, и это в целом не повлияло на обеспеченность людей инсулином.

"Действительно, имело место некорректное отражение в строке справочника, когда цена рассчитывалась без учета того, что большинство инсулина выпускается в шприц-тюбиках. А цена стояла за единицу мл, поэтому она была некорректна и существенно снижена. В данной ситуации я точно могу сказать, что у нас в РФ проблем с закупками инсулина нет. Дефицита по препарату точно нет, закупить его возможно, и все закупили", - подчеркнула она.

Наработка вакцины и ошибки логистики

Ситуация с вакциной против бешенства, по словам Максимкиной, была связана с тем, что вакцину не успели наработать. "По антирабической вакцине, в принципе, и не должны были объявлять аукционы, потому что практически до июля отсутствовало значительное количество наработанной вакцины. Она была наработана и выпущена в обращение в достаточном количестве в конце июня, и после этого начались массовые отгрузки, потому что использовалась данная вакцина в более значительном количестве", - объяснила она.

"В настоящее время потребность до конца года закрыта, и надеемся, что в будущем проблемы дефицита не будет. Все субъекты обеспечены вакциной, как докладывают нам производители", - добавила Максимкина.

Она отметила, что по поводу отклонения по закупкам препаратов для лечения онкозаболеваний было проведено совещание в министерстве с производителями, где их попросили детализировать графики поставок и оборот своих препаратов.

"Обратили внимание заказчиков на то, что они, когда объявляют аукционы, должны потенциальных поставщиков запрашивать о реальном наличии препаратов. Такая ситуация была с "Ламивудином" (препарат, предназначенный для лечения пациентов с ВИЧ - прим. ТАСС), мы запрашивали, а производители не писали, что у них реально таких количеств нет, поэтому нам пришлось собирать их и опрашивать по реальному количеству препаратов в наличии. Потребность в "Ламивудине" будет закрываться тем, что мы постоянно будем его закупать - сколько они будут нарабатывать, столько мы будем и закупать", - сказала Максимкина.

Методики закупок

Что касается вакцин против бешенства, по данным пресс-службы, в июле Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН полностью восстановил поставки в регионы, уже отгружено 250 тыс. доз антирабической вакцины. "До конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных к объявлению аукционов будет отгружено более 300 тыс. доз препарата", - уточняется в сообщении.

По информации Минздрава России, в некоторых регионах РФ в первом квартале 2019 года "имели место несостоявшиеся закупки, но это было связано в том числе и с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара". "Вместе с тем отметим, что понятие несостоявшегося аукциона часто трактуется неверно. Так, например, зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются, в том числе и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижение цены. Однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен", - пояснили в ведомстве.

Утвержденные ранее методики, которые апробировались в течение трех лет при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, как отмечает Минздрав, "позволили добиться значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан". "Указанные методики, среди которых: описания объекта закупки, типовой контракт и установление начальной максимальной цены, - были разработаны в целях снижения коррупционных рисков при закупках лекарственных препаратов. Указанные методики согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с ФАС России", - пояснили в ведомстве.

Минздрав регулярно направляет в регионы разъяснения, подчеркивается в сообщении. "Минздравом России регулярно проводится работа по разъяснению методики для субъектов Российской Федерации, и регионы, которые ее придерживались, не испытывают проблем с закупками лекарственных средств", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.